СК: рухнувшая труба на ТЭЦ-2 Барнаула не должна была работать до ремонта

По предварительным данным следствия, в 2020 году проводилась проверка технического состояния трубы и газоходов.
Руководству указали на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта.
«Несмотря на предписания, должностные лица АО „Барнаульская генерация“ мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате, 11 апреля 2021 года произошло обрушение дымовой трубы и ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города», — заявили в СК.
Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц на предмет нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Ранее сообщалось, что труба могла работать еще 17 лет, если бы не рухнула. Об этом заявлял технический директор СГК Олег Петров, ссылаясь на заключения экспертов.