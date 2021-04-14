14 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

СК: рухнувшая труба на ТЭЦ-2 Барнаула не должна была работать до ремонта

Следователи проводят проверку обстоятельств и причин обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Барнаула. Уже стали известны некоторые новые обстоятельства.

Обрушение трубы на ТЭЦ-2.
Обрушение трубы на ТЭЦ-2.
vk.com/barneos22.

По предварительным данным следствия, в 2020 году проводилась проверка технического состояния трубы и газоходов.

Руководству указали на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта.

«Несмотря на предписания, должностные лица АО „Барнаульская генерация“ мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате, 11 апреля 2021 года произошло обрушение дымовой трубы и ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города», — заявили в СК.

Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц на предмет нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее сообщалось, что труба могла работать еще 17 лет, если бы не рухнула. Об этом заявлял технический директор СГК Олег Петров, ссылаясь на заключения экспертов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость