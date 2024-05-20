Кто будет президентом Ирана после гибели Раиси

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах своей страны. Об этом сообщило агентство Mehr. Кто будет руководить страной после смерти Раиси — в материале altapress.ru.

Особенности руководства Раиси в Иране

Ибрахим (Эбрахим) Раиси руководил Ираном с 3 августа 2021 года. Он был представителем крайне консервативного крыла в иранской политике, поддерживал еще большую исламизацию общества, ограничения прав женщин и контроль за интернетом.

Должность президента Ирана

Специфика Исламской Республики Иран состоит в том, что главой государства является не президент, а Верховный руководитель. Сейчас это аятолла Али Хаменеи.

Президент исполняет указы и подотчетен Верховному руководителю, который выполняет функции главы государства.

Одна из особенностей должности президента — он не имеет полного контроля над правительством.

В Ирана президента избирают прямым голосованием на четыре года. Ему не разрешается баллотироваться более двух сроков подряд. При этом Верховный лидер аятолла Али Хаменеи правит страной более 30 лет.

Ибрахим Раиси. wikipedia.org

Кто будет президентом Ирана после Раиси

После смерти Раиси временно исполняющим обязанности президента будет 68-летний Мохаммад Мохбер. При Раиси он был его первым заместителем.

В Иране будут проводить выборы президента. Пока кандидатов на эту должность нет.

Фотография с места крушения

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