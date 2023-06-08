Россиянку Софью Сапегу помиловал Лукашенко. Что она сделала

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Биография Софьи Сапеги

Софья Сапега родилась 10 февраля 1998 года во Владивостоке. В семь лет Софья переехала вместе с матерью в Белоруссию, в город Пинск - при этом она осталась гражданкой России.

В 2015 году девушка окончила школу в Минске и поступила в Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. Там она училась по специальности «Европейское право и право Европейского союза».

Софья проходила практику на польском спутниковом телеканале «Белсат», который вещает на белорусском языке.