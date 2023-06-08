8 июня
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Происшествия

Россиянку Софью Сапегу помиловал Лукашенко. Что она сделала

Софью Сапегу в 2021 году сняли с самолета в Белоруссии и через год осудили на шесть лет. А в 2023 году ее помиловали. Что известно о россиянке и за что ее арестовали - в материале altapress.ru.

Софья Сапега
Софья Сапега
Социальные сети Сапеги
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Биография Софьи Сапеги

Софья Сапега родилась 10 февраля 1998 года во Владивостоке. В семь лет Софья переехала вместе с матерью в Белоруссию, в город Пинск - при этом она осталась гражданкой России.

В 2015 году девушка окончила школу в Минске и поступила в Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе. Там она училась по специальности «Европейское право и право Европейского союза».

Софья проходила практику на польском спутниковом телеканале «Белсат», который вещает на белорусском языке.

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Арест

В конце 2020 года Сапега начала встречаться с белорусским журналистом и политическим активистом Романом Протасевичем, основателем Telegram-канала NEXTA (признан экстремистским на территории РФ).

В 2021 году пара полетела на отдых в Греции, потом они собирались вернуться в Вилюньс. Однако на обратном пути самолет задержали в Минске.

Софья Сапега
Софья Сапега
Wikimedia Commons
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Суд в Белоруссии

Сначала Сапегу признали подозреваемой и поместили в СИЗО.

Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Сапегу сообщницей Протасевича.

В 2022 году Гродненский областной суд признал россиянку виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим.

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Жалобы и просьбы о помиловании

Сапега подавала жалобы о своем задержании, а в конце 2022 года написала прошение на имя президента Александра Лукашенко с просьбой о помиловании.

Однако суд отказал россиянке. Тогда адвокат Антон Гашинский подтвердил отказ и отметил, что будет добиваться перевода Сапеге в Россию для отбытия наказания.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
Freepic
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Помилование

В 2023 году президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу.

Указ о помиловании Лукашенко подписал после встречи с главой Приморья, Олегом Кожемяко.

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