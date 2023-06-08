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Происшествия

Лукашенко помиловал ранее осужденную россиянку Софью Сапегу

Президент Белоруссии помиловал ранее осужденную Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья. Об этом сообщает "Интерфакс".

Софья Сапега
Софья Сапега
Wikimedia Commons

7 июня Софью Сапегу передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края.

Указ о помиловании Сапеги Александр Лукашенко подписал после встречи с главой Приморья, Олегом Кожемяко.

Ранее говорилось о том, чтобы Софья Сапега была передана в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Напоминаем, что Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года. Она летела вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.

Россиянку признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей и т.д.

Ее приговорили к шести годам колонии общего режима, она отбывала наказание в Гомельской женской колонии.

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