Лукашенко помиловал ранее осужденную россиянку Софью Сапегу

7 июня Софью Сапегу передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края.
Указ о помиловании Сапеги Александр Лукашенко подписал после встречи с главой Приморья, Олегом Кожемяко.
Ранее говорилось о том, чтобы Софья Сапега была передана в Россию для дальнейшего отбывания наказания.
Напоминаем, что Софью Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года. Она летела вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного экстремистским Telegram-канала Nexta.
Россиянку признали виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей и т.д.
Ее приговорили к шести годам колонии общего режима, она отбывала наказание в Гомельской женской колонии.