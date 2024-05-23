Куандыка Бишимбаева подозревают в еще одном убийстве

Во время судебного расследования по делу об убийстве Салтанат Нукеновой мать погибшей заявила, что Бишимбаев виноват в смерти несовершеннолетнего.

Об этом также знал брат убитой от женщины, которая пожелала сохранить анонимность. По его словам, неизвестная раскрыла ему все детали происшествия.

Случай произошел много лет назад. Бишимбаев на момент преступления был пьян, вину за смерть ребенка взял на себя его знакомый, находившийся рядом. Он отсидел три месяца в ИВС потом якобы ушел в армию и позже построил успешную карьеру благодаря бывшему министру. Дело же закрыли по примирению сторон и оформили как несчастный случай.

МВД пообещало проверить поступившую информацию.

Ранее экс-министра национальной экономики Казахстана приговорили к 24 годам лишения свободы.

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