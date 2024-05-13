Экс-министра национальной экономики Казахстана приговорили к 24 годам лишения свободы

Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство своей супруги Салтанат Нукеновой, сообщает SHOT.

Также экс-чиновника обязали выплатить 2,4 млн тенге.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года произошла трагедия.

Бывший высокопоставленный чиновник Казахстана, Куандык Бишимбаев, находясь в заведении, закрытом на спецобслуживание, жестоко избил свою 31-летнюю жену Салтанат Нукенову. После этого он оставил ее без помощи, не вызвав скорую. Вместо этого он почему-то позвонил гадалке.

Избитая супруга чиновника скончалась. Эта история вызвала широкий общественный резонанс в Казахстане.

Также в стране после этого громкого дела приняли закон о домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что бывший кандидат в депутаты признался в убийстве жены.

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