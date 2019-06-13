Кубанским «графом Калиостро» оказался вор в федеральном розыске

Новоявленный «граф Калиостро» оказался вором, находящимся в федеральном розыске.

За Цапка кубанцы приняли Виталия Никифорова, уроженца Бишкека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Ранее кубанцы обратились в ведомство с просьбой установить личность человека, который попал на фотографии с места ДТП в Сочи, пишет ura.ru. Жители Кубани обратили внимание на схожесть мужчины с главой Кущевской группировки Сергея Цапка, который умер в СИЗО в июле 2014 года.

Кубанская станица Кущевская стала известна на всю страну после массовой бойни в 2010 году. Цапок и члены ОПГ «Цапковские» были обвинены в убийстве 12 человек, главу банды приговорили к пожизненному сроку.

Адвокат Цапка сообщил о том, что человек, которого видели в Сочи, не мог быть его подзащитным.

«Его видела следственная группа, его опознали потерпевшие <…> Сложно после этого ожить», — цитирует адвоката Life.ru.

Сергей Цапок был кремирован, место его захоронения не раскрывается.

О банде

В 2010 году Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Игорь Черных, Андрей Быков (Буба), Сергей Карпенко (Рис-младший) убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Вячеслав Рябцев на дело не пошел — за день до этого специально прострелил себе ногу. Детей убивал Игорь Черных.

Так Сергей Цапок отомстил фермеру за гибель своего брата, к которой Аметов был непричастен.

На счету банды — другие тяжкие преступления.