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Происшествия

«Куда!!!» На видео попал момент ДТП в Барнауле с вылетом машины на трамвайные рельсы

В паблике «Барнаул 22» появилось видео ДТП на Змеиногорском тракте, записанное с регистратора пострадавшей машины.

ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле.
ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле.
кадр из видео.

Авария произошла утром 18 февраля на Змеиногорском тракте — возле краевого онкоцентра.

После столкновения один из автомобилей отлетел на трамвайные пути. На месте ДТП были медики и спасатели. Подробности произошедшего не сообщали.

Судя по кадрам, которые записал регистратор машины, водитель другого автомобиля, ехавший по встречной полосе, неожиданно решил свернуть.

«Куда!!!» — успел перед столкновением сказать пострадавший водитель.

После ДТП приостановили движение трамваев. В комментариях к записи отметили, что на этом месте часто происходят аварии.

«Там часто бьются. Не реже раза в месяц. И пешеходы погибали», — написал барнаулец.


Ранее на Алтае из-за вылетевшей на встречку машины погиб 23-летний полицейский, а следователь СК получил множественные переломы.

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