Кухня: два повара устроили поножовщину в санатории во время приготовления обеда

На кухне санатория в Курортном районе Санкт-Петербурга два повара устроили поножовщину во время приготовления обеда, сообщает « Фонтанка ».

О происшествии сообщил охранник курорта, после чего сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте ЧП 50-летнего повара с ножевыми ранениями в области живота и руки.

Мужчину доставили в больницу. Состояние — средней тяжести.

Другого участника конфликта — 55-летнего повара — задержали, пишет Lenta.ru. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК России.

Ранее телеканал «Пятница» временно отстранил от работы ведущую шоу «Ревизорро» Ксению Милас. Ее подозревают в поножовщине.