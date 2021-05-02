Ведущую «Ревизорро» подозревают в нападении на человека с ножом

Телеканал «Пятница» временно отстранил от работы ведущую шоу «Ревизорро» Ксению Милас. Ее подозревают в поножовщине, пишет Super.ru.

В сети появилась информация о том, что в ночь на 1 мая на частной вечеринке в квартире диджея Яны Бородиной Ксения Милас якобы набросилась с ножом на свою знакомую, нанесла ей несколько ударов в спину и руки. Пострадавшая находится в больнице.

По словам гендиректора «Пятницы» Николая Картозия, руководство телеканала в шоке от произошедшего и ждет официальной версии.

«Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект „Ревизорро“ приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке», — заявил Николай Картозия.

Официальной информации от правоохранительных органов по поводу этой ситуации пока нет.

Ранее сообщалось, что три человека, среди которых якобы был актер Александр Паль, избили 25-летнего спортсмена в центре Москвы.