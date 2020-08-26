Куривший в самолете житель Алтайского края «прилетел» к хабаровским полицейским

Самолет летел рейсом «Петропавловск-Камчатский — Хабаровск». Сотрудник аэропорта сообщил в местную дежурную часть, что мужчина курил прямо в салоне лайнера.
«Сотрудниками транспортной полиции установлен 33-летний житель Алтайского края», — рассказали в ведомстве.
Нарушителя доставили в дежурную часть, где провели разъяснительную беседу и составили протокол об административном правонарушении.
О размере штрафа не сообщили. Впрочем, согласно ст. 6.24 КоАП РФ, денежное наказание колеблется от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей.
Также не рассказали, что побудило мужчину срочно закурить. Однако ранее стало известно, что в Алтайском крае курят больше, чем в среднем в России.