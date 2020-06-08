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Происшествия

Куш в тысячу рублей. В полиции рассказали детали дерзкого ограбления в Рубцовске

Утром 8 июня алтайские полицейские задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на офис микрозаймов в Рубцовске два дня назад. Им оказался 33-летний местный житель.

Разбойное нападение на офис микрозаймов в Рубцовске.
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Рубцовске.
Скриншот видео

Мужчину поймали в Барнауле недалеко от автовокзала.

Задержать подозреваемого удалось благодаря показаниям сотрудницы офиса и записи с камеры наблюдения.

Напомним, мужчина в маске зашел в помещение, угрожал кассиру ножом, а потом связал ее скотчем, затолкал в шкаф и подпер его дверцу.

«Всего была похищена тысяча рублей», — добавили в полиции.

Известно, что рубцовчанин уже имеет судимость.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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