Куш в тысячу рублей. В полиции рассказали детали дерзкого ограбления в Рубцовске

Мужчину поймали в Барнауле недалеко от автовокзала.
Задержать подозреваемого удалось благодаря показаниям сотрудницы офиса и записи с камеры наблюдения.
Напомним, мужчина в маске зашел в помещение, угрожал кассиру ножом, а потом связал ее скотчем, затолкал в шкаф и подпер его дверцу.
«Всего была похищена тысяча рублей», — добавили в полиции.
Известно, что рубцовчанин уже имеет судимость.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.