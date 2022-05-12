Квартира загорелась из-за зарядки пауэр-банка

В московском районе Гольяново 11 мая произошел пожар в квартире. Как оказалось, причиной стал заряжавшийся внешний аккумулятор — пауэр-банк.

Как рассказали газетагольяново.рф в МЧС, что возгорание произошло на шестом этаже дома в двухкомнатной квартире. Пламя вырывалось из окна.

Выяснилось, что ребенок поставил пауэр-банк на зарядку, но проводка не справилась с напряжением и загорелась.

«Предварительная причина пожара — неисправность розетки. Из огня спасли девятерых человек, никто не пострадал», — рассказали спасатели.

Сотрудники МЧС напоминают о строгом соблюдении правил противопожарной безопасности. Необходимо следить за исправностью электроприборов и проводки, не оставлять обогреватели и плиты без присмотра.

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