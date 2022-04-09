Девятиклассник умер в гостях на глазах у подруги

В Подмосковье 15-летний школьник умер у одноклассницы дома, когда пришел готовиться к контрольной работе, сообщает « КП ».

Мальчик пришел к подруге вечером 7 апреля. Они собирались вместе подготовиться к контрольной.

Как пишет издание, школьник зашел в комнату, сел на диван и спустя несколько минут потерял сознание. Подруга позвала дедушку, который вызвал скорую.

Откачать ребенка они не смогли. О произошедшем сообщили в полицию.

«Выездом на место было установлено, что несовершеннолетний пришел в гости к внучке хозяина квартиры в одном из домов на Можайском шоссе. Подросток сел на диван, почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть», — сообщил источник газеты.

Тело направили на экспертизу для установления причин смерти.

А ранее в Сосновоборске Красноярского края школьник погиб, когда заряжал старый iPhone.