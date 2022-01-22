В Красноярске арестовали школьников за рассылку ложных сообщений о минировании

Суд Красноярска арестовал двух подростков, которые подозреваются в рассылке сообщения о минировании, сообщает ТАСС .

До 23 февраля арестовали двоих учащихся 11 класса. Им вменяют ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Известно, что подростки хорошо учатся, воспитываются в благополучных семьях и за все время обучения правонарушений не совершали.

В Красноярске на протяжении пяти дней поступали сигналы о минировании образовательных учреждений. Эвакуация была проведена в 2 тыс. 470 образовательных и иных учреждениях по Красноярску и краю.

Накануне источник сообщал, что в Красноярске задержаны несколько школьников, которые могли сообщать о минировании — они систематически направляли подобные сообщения по электронной почте и в другие регионы страны ради шуток.

В Барнауле такие сообщения также фиксировали. Школьников из-за этого даже пришлось перевести на дистант.