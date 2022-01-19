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В каких городах школы и детсады эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании

В Красноярске, стало известно утром 19 января, массово эвакуируют детсады. Там же накануне из-за ложных сообщений эвакуировали 122 школы. В каких еще городах «минировали» учебные заведения в январе — в материале altapress.ru.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com
1
Саратов

В Саратове эвакуировали 109 учебных заведений 13 января, пишет «Лента.ру». В их числе оказались 72 дневных школы, 14 гимназий и 20 лицеев.

2
Красноярск

За последние несколько дней в Красноярске эвакуировали 122 школы и, подчеркивает «Лента.ру», несколько торговых центров: «Июнь», «Планета», «На Свободном» и «Red Snail». В антитеррористической комиссии региона изданию заявили, что сообщения о террористических угрозах поступали в организации по электронной почте. Они оказались ложными.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

В общей сложности школы Красноярска эвакуировали 5 раз. Кроме того, 19 января там массово эвакуировали детские сады.

3
Самара

Волна «минирований» прошла и в Самаре, где 13 января также эвакуировали 41 учебное заведение. Детей в этот день отправили домой, передает «Россия Самара».

«В связи с поступившим сигналом о возможном заминировании ряда школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены», — уточнили изданию власти города.

4
Екатеринбург
Подростки. Кеды.
Подростки. Кеды.
СС0

Утром 12 января более 90 школ Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании. «Детей срочно эвакуировали в спортзал. Это отдельно стоящий модуль, он не закончен, холодный. Многие дети в спешке ушли из школы в кроссовках», — поделилась мама одного из учеников.

Позже, пишет «Лента.ру», стало известно: в Екатеринбурге из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали 151 школу из 163.

5
Новосибирск

Еще один город, в котором школы заминировали 19 января, — Новосибирск. Из-за угрозы взрыва, в частности, произвели эвакуацию школ № 11, № 18, № 24, № 172 и № 178, утверждают в группе «АСТ-54» в «Вконтакте».

Сотовая связь. Отправка сообщения.
Сотовая связь. Отправка сообщения.
Pixabay.com

Эвакуировали и Новосибирский госуниверситет. «Утром на официальную электронную почту в НГУ поступило анонимное сообщение о минировании. Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий в теплые помещения на прилегающей территории, в том числе ученики СУНЦ НГУ были эвакуированы в „ДК Академия“», — пишет «Коммерсант».

6
Где еще эвакуировали школы?

По информации «Ленты.ру», 51 школу в январе эвакуировали в Архангельске, еще минимум 20 — в Нижнем Новгороде.

7
А почему школы России «минируют»?

«Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — пояснил URA.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он уверен, что сообщения о минировании поступают из-за границы.

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