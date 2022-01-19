В каких городах школы и детсады эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании

В Саратове эвакуировали 109 учебных заведений 13 января, пишет «Лента.ру». В их числе оказались 72 дневных школы, 14 гимназий и 20 лицеев.
За последние несколько дней в Красноярске эвакуировали 122 школы и, подчеркивает «Лента.ру», несколько торговых центров: «Июнь», «Планета», «На Свободном» и «Red Snail». В антитеррористической комиссии региона изданию заявили, что сообщения о террористических угрозах поступали в организации по электронной почте. Они оказались ложными.
В общей сложности школы Красноярска эвакуировали 5 раз. Кроме того, 19 января там массово эвакуировали детские сады.
Волна «минирований» прошла и в Самаре, где 13 января также эвакуировали 41 учебное заведение. Детей в этот день отправили домой, передает «Россия Самара».
«В связи с поступившим сигналом о возможном заминировании ряда школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах отменены», — уточнили изданию власти города.
Утром 12 января более 90 школ Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании. «Детей срочно эвакуировали в спортзал. Это отдельно стоящий модуль, он не закончен, холодный. Многие дети в спешке ушли из школы в кроссовках», — поделилась мама одного из учеников.
Позже, пишет «Лента.ру», стало известно: в Екатеринбурге из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали 151 школу из 163.
Еще один город, в котором школы заминировали 19 января, — Новосибирск. Из-за угрозы взрыва, в частности, произвели эвакуацию школ № 11, № 18, № 24, № 172 и № 178, утверждают в группе «АСТ-54» в «Вконтакте».
Эвакуировали и Новосибирский госуниверситет. «Утром на официальную электронную почту в НГУ поступило анонимное сообщение о минировании. Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий в теплые помещения на прилегающей территории, в том числе ученики СУНЦ НГУ были эвакуированы в „ДК Академия“», — пишет «Коммерсант».
По информации «Ленты.ру», 51 школу в январе эвакуировали в Архангельске, еще минимум 20 — в Нижнем Новгороде.
«Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — пояснил URA.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он уверен, что сообщения о минировании поступают из-за границы.