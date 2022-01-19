В каких городах школы и детсады эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании

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Красноярск

За последние несколько дней в Красноярске эвакуировали 122 школы и, подчеркивает «Лента.ру», несколько торговых центров: «Июнь», «Планета», «На Свободном» и «Red Snail». В антитеррористической комиссии региона изданию заявили, что сообщения о террористических угрозах поступали в организации по электронной почте. Они оказались ложными.

Школа. Михаил Хаустов

В общей сложности школы Красноярска эвакуировали 5 раз. Кроме того, 19 января там массово эвакуировали детские сады.