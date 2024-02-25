Льдину с рыбаками оторвало от берега в Финском заливе

В Санкт-Петербурге 35 рыбаков унесло от берега на льдине. Их спасли, сообщает РИА Новости .

Людей спасали сотрудники МЧС на двух суднах с воздушными подушками.

Пострадавших нет.

Ранее более 70 рыбаков застряли на льдине в Охотском море.

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