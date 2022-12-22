Легковой автомобиль и трамвай столкнулись на дороге Барнаула

ДТП произошло на улице Челюскинцев в районе дома № 98. Легковой автомобиль столкнулся боком с трамваем. Движение транспорта заблокировано. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел 22 декабря ближе к 14:00.

Водитель легкового автомобиля решил сократить путь и проехать по трамвайным путям. В это время по соседней линии ехал трамвай. Предположительно, оба транспорта столкнулись боками.

Из-за ДТП движение трамваев заблокировали в оба направления: в сторону улиц Северо-Западной и Анатолия. На данный момент в первом направлении путь открыт, а в сторону улицы Анатолия все еще стоит.

Ранее жесткое ДТП произошло в центре Барнаула. Столкнулись два автомобиля на пересечении ул. Интернациональной и пр. Комсомольского.