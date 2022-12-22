22 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Легковой автомобиль и трамвай столкнулись на дороге Барнаула

ДТП произошло на улице Челюскинцев в районе дома № 98. Легковой автомобиль столкнулся боком с трамваем. Движение транспорта заблокировано. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Легковой автомобиль и трамвай столкнулись на дороге Барнаула
Легковой автомобиль и трамвай столкнулись на дороге Барнаула
Инцидент Барнаул

Инцидент произошел 22 декабря ближе к 14:00.

Водитель легкового автомобиля решил сократить путь и проехать по трамвайным путям. В это время по соседней линии ехал трамвай. Предположительно, оба транспорта столкнулись боками.

Из-за ДТП движение трамваев заблокировали в оба направления: в сторону улиц Северо-Западной и Анатолия. На данный момент в первом направлении путь открыт, а в сторону улицы Анатолия все еще стоит.

Ранее жесткое ДТП произошло в центре Барнаула. Столкнулись два автомобиля на пересечении ул. Интернациональной и пр. Комсомольского.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость