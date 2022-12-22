Легковой автомобиль и трамвай столкнулись на дороге Барнаула

Инцидент произошел 22 декабря ближе к 14:00.
Водитель легкового автомобиля решил сократить путь и проехать по трамвайным путям. В это время по соседней линии ехал трамвай. Предположительно, оба транспорта столкнулись боками.
Из-за ДТП движение трамваев заблокировали в оба направления: в сторону улиц Северо-Западной и Анатолия. На данный момент в первом направлении путь открыт, а в сторону улицы Анатолия все еще стоит.
Ранее жесткое ДТП произошло в центре Барнаула. Столкнулись два автомобиля на пересечении ул. Интернациональной и пр. Комсомольского.
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