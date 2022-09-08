6,5 лет колонии запросили для педагога, которая вместе с детьми на машине попала под поезд

Гособвинитель запросил для учительницы, которая сидит на скамье подсудимых, 6,5 лет колонии, пишет «АиФ на Алтае».
Трагедия случилась 29 ноября. Уроки в школе закончились раньше, и учительница вызвалась самостоятельно отвезти детей домой на личном авто, не дожидаясь автобуса.
В пути она выскочила на железнодорожный переезд и попала под поезд. Погибли три ребенка, один пострадал. Учительница выжила, но получила травмы.
Ранее стало известно о состоянии единственного выжившего ребенка, попавшего в это ДТП.