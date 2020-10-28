9,5 лет получил барнаулец за безжалостное убийство женщины лопатой

39-летнему жителю Барнаула вынесли приговор за жесткое убийство женщины. Сначала он сильно избил жертву, а потом нанес два удара штыковой лопатой по голове.

Приятели отмечали вместе праздник и пили спиртное. В какой-то момент женщина оскорбила знакомого унизительными словами, что задело его достоинство, поскольку ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы, рассказывают в прокуратуре Алтайского края.

Мужчина вышел из себя, начал руками и ногами избивать собутыльницу. Потом взял штыковую лопату с металлическим полотном и острием нанес два рубящих удара в голову потерпевшей.

35-летняя женщина скончалась на месте.

После этого мужчина выпил водки и увидел, что диван, на котором до этого лежала потерпевшая, загорелся. Преступник взял лопату и ушел.

Прибывшие на место пожарные нашли уже обгоревший труп женщины. Эксперты установили, что причиной смерти была черепно-мозговая травма, а не отравление угарным газом.

«В судебном заседании осужденный признал вину частично, указал, что умысла на убийство потерпевшей у него не было», — отмечают в прокуратуре.

Суд назначил барнаульцу 9,5 лет строгого режима.

Ранее житель Алтайского края надругался над 80-летней женщиной после отказа дать картошки. Сельчанин был пьян.