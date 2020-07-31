11 лет тюрьмы получил мужчина за убийство гориллы

Серебристая горилла — известная по кличке Рафики, что на суахили означает «друг» — была частью знаменитой группы приматов, которая живет в непроходимом национальном парке Бвинди и пользуется огромной популярностью среди туристов.
Пропал без вести
Рафики пропал без вести 1 июня, а его изуродованное тело нашли на следующий день в парке. Посмертный осмотр показал, что Рафики был ранен острым предметом в живот с повреждением внутренних органов.
Самооборона
Мужчину арестовали через несколько дней. Он признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая убийство гориллы, проникновение на охраняемую территорию и незаконное хранение мяса.
Он сказал властям, что убил Рафики в целях самообороны, когда пошел на охоту в парк и столкнулся с группой горилл, пишет bfm.ru.
Трое других мужчин, которые были арестованы с Феликсом, остаются под стражей в ожидании суда, поскольку они не признали себя виновными.