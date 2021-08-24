12 лет тюрьмы получил на Кипре алтайский следователь-маньяк

Приговор вынесен еще 30 апреля. Сатлаев признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и побоях.

Оказалось, что обвиняемый еще в августе 2019 года напал на 17-летнюю девушку, избил и изнасиловал ее. Сам он вины не признал, но образцы ДНК, взятые у девушки-жертвы, совпали с образцами, взятыми у обвиняемого.

В итоге суд приговорил Сатлаева к 12 годам лишения свободы.

Александр Сатлаев, сын бывшего председателя Чемальского районного суда, работал старшим следователем отдела СКР по Республике Алтай.

В столице региона в 2011—2013 годах он совершил 11 нападений на женщин, но в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться. Один из эпизодов досталось расследовать ему самому, но «оборотень в погонах» убедил потерпевшую отказаться от показаний.

В 2015 году Александра Сатлаева приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске и четыре покушения на изнасилование.

В марте 2019 года он получил УДО за хорошее поведение и поехал в Алтайский край.

Уже в начале августа 2019 года полицейские распространяли ориентировку на Сатлаева по подозрению в насилии над девушкой в подъезде дома на ул. Интернациональной в Барнауле.

На Кипр, по информации местных СМИ, он приехал из Турции. Туда добрался через Казахстан.