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Происшествия

20 лет тюрьмы получил житель Барнаула за зверскую расправу с пенсионером

46-летний барнаулец проведет 20 лет за решеткой за убийство с особой жестокостью. Он заживо сжег незнакомого ему человека, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Тюрьма.
Тюрьма.
СС0

В мае 2020 года житель Барнаула на остановке познакомился с 64-летним мужчиной. Они решили вместе выпить. Во время пьянки между новыми приятелями возник конфликт.

Злоумышленник обиделся на пенсионера, сходил к себе домой, взял бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил собутыльника и поджег. Через несколько дней мужчина в больнице скончался от ожогов 2 степени.

Следователи выяснили, что барнаулец ранее уже был осужден за убийство и разбой, но на путь исправления не встал. Новое преступление он совершил в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.

Суд назначил ему 20 лет лишения свободы, первые 5 из которых он должен провести в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии особого режима.

Ранее суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам строгого режима за расстрел сослуживцев в войсковой части в Забайкалье.

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