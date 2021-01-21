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Жизнь

Суд вынес приговор Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему троих солдат из Алтайского края

Суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам строгого режима за расстрел сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, сообщает телеканал «360».

Рамиль Шамсутдинов. Срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье.
Рамиль Шамсутдинов. Срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье.
t.me/Lshot.

Государственный обвинитель требовал лишить Шамсутдинова свободы на 25 лет.

«В итоге 2-й Восточный окружной военный суд назначил Шамсутдинову 24,5 года в колонии строгого режима», — отмечает телеканал.

Кроме того, суд просили обязать молодого человека выплатить семьям погибших 28 млн рублей — иски родственников удовлетворили частично.

Напомним, расправа над сослуживцами произошла 25 октября 2019 года. Погибли восемь человек, среди жертв оказались трое уроженцев Алтайского края.

Погиб уроженец алтайского поселка Красноряжский, оператор по техническим средствам охраны Анатолий Куропов.

Вторым погибшим стал 21-летний рядовой Артем Никишин, призванный из Кулунды — до окончания службы ему оставался один день.

19-летнего ефрейтора, командира группы реагирования Алексея Андреева призвали из Бийска. Он получил ранение и скончался в госпитале.

Шамсутдинов заявил, что его «пообещали опустить». Однако в Минобороны опровергли заявление об угрозе изнасилования и сослались на нервный срыв срочника по личным причинам.

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