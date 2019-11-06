«Пообещали опустить»: рядовой Шамсутдинов рассказал, за что расстрелял сослуживцев

Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования. Ранее следственная комиссия установила факт конфликта с одним из офицеров, однако не подтвердила применения к солдату физического насилия, сообщает РБК.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь — мне деваться некуда было, что мне делать?» — приводит слова Шамсутдинова Telegram-канал Baza.

Обвиняемый также указал в показаниях, что жаловаться ему было некому («кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били?»), а бежать некуда («все закрыто»). «Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем», — добавил Шамсутдинов.

Как уже писал altapress.ru, 25 октября в воинской части № 54160 под Читой 20-летний Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев, еще два человека получили ранения.

Список погибших публиковал Life. Позже на сайте Change.org появилась петиция в поддержку Шамсутдинова. Активисты требуют оправдать солдата и отправить его на реабилитацию, пишет Lenta.ru.

Отметим, что среди жертв стрелка Рамиля Шамсутдинова оказались военнослужащие родом из Алтайского края. Об этом стало известно «Бийскому рабочему». Один из погибших — уроженец бийского поселка.