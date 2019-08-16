Лётчики, посадившие самолет в кукурузном поле, стали Героями России

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — цитирует президента его пресс-служба.

Напомним, 15 августа, самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершал рейс из Москвы в Симферополь, но совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. Двигатель самолета загорелся — в него попала птица. На борту воздушного судна находились 234 человека. Они серьезно не пострадали.

Специалисты отмечают, август — как раз то время, когда стаи птиц летают в поисках корма. Они ищут свалки, рыборазводные пруды, фильтрационные поля.