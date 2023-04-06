16-летнего подростка осудят за сбыт наркотиков в Барнауле

16-летнего барнаульца задержали в декабре 2022 года при передаче наркотиков подставному клиенту, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Подросток хотел легко и быстро заработать. Он незаконно купил у неустановленного лица в Барнауле наркотики и оставил у себя на хранение, чтобы в дальнейшем перепродать.

14 декабря юноша встретился в одном из местных кафе с «клиентом». Им оказался участник оперативно-розыскного мероприятия, который в дальнейшем добровольно сдал вещество полиции.

16-летнего барнаульца задержали, он полностью признал вину. Следствие собрало достаточно доказательств, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Правоохранители предупреждают несовершеннолетних и их родителей, что подобные деяния влекут за собой лишение свободы на длительный срок.

Ранее волонтеры закрасили рекламу наркотиков в Барнауле. Студенты из международного колледжа сыроделия и профтехнологий прошли с рейдом по трем районам города — Центральному, Железнодорожному и Октябрьскому.