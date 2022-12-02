12-летнего ребенка в мороз высадили из автобуса в незнакомом месте

В Татарске (Новосибирская область) 12-летнего мальчика водитель высадил из автобуса в 30-градусный мороз. Домой ему пришлось добираться пешком, сообщает местное СК.

Инцидент произошел вечером 30 ноября. При каких обстоятельствах ребенок не доехал до нужной остановки пока неизвестно.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области проведет проверку и даст оценку действиям водителя. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказа возбуждения уголовного дела.

Также расследование дела взято на контроль детского омбудсмена Новосибирской области Надежды Болтенко.

Напомним, что в феврале 2021 года Госдума РФ приняла закон о запрете высаживать детей, у которых нет билета или возможности оплатить проезд в общественном транспорте.

Ранее стало известно, что в Барнауле школьницу пытались высадить из автобуса, потому что девочка не смогла оплатить проезд.