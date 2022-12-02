12-летнего ребенка в мороз высадили из автобуса в незнакомом месте

Инцидент произошел вечером 30 ноября. При каких обстоятельствах ребенок не доехал до нужной остановки пока неизвестно.
Следственный комитет РФ по Новосибирской области проведет проверку и даст оценку действиям водителя. По ее результатам будет принято решение о возбуждении или отказа возбуждения уголовного дела.
Также расследование дела взято на контроль детского омбудсмена Новосибирской области Надежды Болтенко.
Напомним, что в феврале 2021 года Госдума РФ приняла закон о запрете высаживать детей, у которых нет билета или возможности оплатить проезд в общественном транспорте.
Ранее стало известно, что в Барнауле школьницу пытались высадить из автобуса, потому что девочка не смогла оплатить проезд.
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