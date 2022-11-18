В Барнауле школьницу пытались высадить из автобуса, потому что девочка не смогла оплатить проезд

12-летнюю девочку пытались высадить из автобуса, потому что терминал не смог считать ее банковскую карту. Об этом рассказала мать ребенка в группе Barnaul 22 .

Инцидент произошел 16 ноября в автобусе № 35 компании «Евробус-плюс».

Как пояснила мать девочки, деньги на карте были. Однако в автобусе с оплатой возникла проблема. В итоге кондуктор, по словам женщины, «настойчиво просила выйти» ребенка из салона. Кроме того, девочке пригрозили полицией, если она не покинет автобус.

За школьницу в итоге рассчиталась ее подруга.

Напомним, что в феврале 2021 года Госдума РФ приняла закон о запрете высаживать детей, у которых нет билета или возможности оплатить проезд в общественном транспорте.

Ранее барнаульцы рассказали, что они думают о возможном повышении цен на проезд.