В Барнауле школьницу пытались высадить из автобуса, потому что девочка не смогла оплатить проезд

Инцидент произошел 16 ноября в автобусе № 35 компании «Евробус-плюс».
Как пояснила мать девочки, деньги на карте были. Однако в автобусе с оплатой возникла проблема. В итоге кондуктор, по словам женщины, «настойчиво просила выйти» ребенка из салона. Кроме того, девочке пригрозили полицией, если она не покинет автобус.
За школьницу в итоге рассчиталась ее подруга.
Напомним, что в феврале 2021 года Госдума РФ приняла закон о запрете высаживать детей, у которых нет билета или возможности оплатить проезд в общественном транспорте.
Ранее барнаульцы рассказали, что они думают о возможном повышении цен на проезд.