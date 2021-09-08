Бомж зарезал барнаульца и обеспечит себя жильем на срок от 6 до 15 лет

5 сентября в одной из квартир дома на ул. Восточной в Барнауле обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Преступление удалось раскрыть быстро, несмотря на условия неочевидности, рассказали в СУ СКР в Алтайском крае

В день убийства в гости к барнаульцу зашел 51-летний мужчина. Уточняется, что он не имеет определенного места жительства.

Вместе они распивали спиртные напитки, как вдруг возник конфликт. Гость схватил нож и всадил его в грудную клетку хозяину квартиры.

Мужчина скончался на месте.

Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников полиции, преступление удалось раскрыть в короткий срок.

Подозреваемого задержали и предъявили обвинение. Его взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данной статье злоумышленнику грозит срок от 6 до 15 лет тюрьмы.

Ранее жителей Алтая отдали под суд по обвинению в групповом убийстве.