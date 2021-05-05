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Происшествия

57-летний гость алтайской столицы обнажился перед 11-летней девочкой

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело на мужчину, который, как полагает следствие, умышленно обнажился в присутствии 11-летней девочки. Непристойный случай был зафиксирован подростками на телефон, сообщает следственный комитет по Республике Алтай.

Горно-Алтайск. Место происшествия.
Горно-Алтайск. Место происшествия.
altai.sledcom.ru

Инцидент произошел 1 мая около 17:00 в Горно-Алтайске — в районе городского парка культуры и отдыха «Радужный».

Мужчина, как полагают следователи, «умышленно обнажился» в присутствии 11-летней девочки — эти действия следком квалифицировал как «иные действия сексуального характера».

Девочка испугалась и обратилась к подросткам, находившимся на детской площадке. Те сняли мужчину на телефон и сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Мужчину задержали.

Про него известно, что ему 57 лет и он житель Кош-Агачского района. На него возбуждено уголовное дело.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ: насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Год назад altapress.ru рассказывал, как новосибирская школьница 17 лет засняла на телефон мужчину, который демонстрировал ей свои интимные места.

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