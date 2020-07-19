40-летний индиец стал жертвой грабителя в Барнауле

В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району поступило заявление от гражданина Индии. Он рассказал, что накануне его ограбил неизвестный и похитил сотовый телефон и 5000 рублей, сообщает МВД России по Алтайскому краю.

Как установили сотрудники уголовного розыска, к потерпевшему на улице подошел неизвестный мужчина и попросил позвонить с его телефона. Вернув телефон, подозреваемый незаметно проследовал за заявителем до самого дома и на входе в квартиру толкнул потерпевшего, забрав телефон и деньги.

По горячим следам оперативники смогли задержать подозреваемого в грабеже. Им оказался барнаулец 1992 года рождения. Похищенный телефон изъяли в ломбарде и возвратили владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пунктам «в, г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище и совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».