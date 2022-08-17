12-летний мальчик погиб при столкновении большегруза и внедорожника

Nissan Terrano и MAN ехали навстречу друг другу и столкнулись на автодороге «Сибирь» в Усолье-Сибирском.
На фото видно, что Nissan почти полностью смяли, а у большегруза снесли бампер.
ДТП в Усолье-Сибирском
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
В ДТП погибли два пассажира внедорожника — 49-летний мужчина и 12-летний мальчик. Водителя автомобиля госпитализировали, а водитель грузовика не пострадал.
Отмечается, что на месте аварии работали сотрудники ГАИ.
Ранее пять человек погибли при столкновении скорой и иномарки.