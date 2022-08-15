Пять человек погибли при столкновении скорой и иномарки. Что известно о жестком ДТП в российском городе

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Ранее, 21 июля, массовое ДТП произошло на 726-м километре Чуйского тракта в Республике Алтай. В аварию попали сразу шесть машин. Как сообщили в пресс-службе МВД региона, 19-летний житель Шебалинского района на автомобиле Toyota Camry не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ Патриот».

По цепной реакции в аварию попали ехавшие позади четыре автомобиля.

В результате, виновника и его 20-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами в больницу.