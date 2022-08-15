15 августа
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Происшествия

Пять человек погибли при столкновении скорой и иномарки. Что известно о жестком ДТП в российском городе

Машина скорой помощи столкнулась с Hyundai Accent ночью 15 августа в Нижнем Тагиле. В ДТП погибло пять человек, двое из них госпитализированы. Рассказываем о подробностях аварии в нашем материале.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
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1 Как произошла авария?

По информации ГУ МВД по Свердловской области, водитель Hyundai Accent — 16-летний подросток — проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся на перекрестке с «газелью» скорой помощи. Иномарка загорелась, ее пассажиры скончались на месте.

2 Что известно о погибших?

В результате ДТП погибли фельдшер скорой помощи, 16-летний водитель легковушки и три его пассажира.

Фельдшер умерла в больнице. А водителя скорой и выжившего 19-летнего пассажира госпитализировали.

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
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3 На какой скорости ехали подростки?

Источник ТАСС сообщает, что подростки угнали машину и уезжали на большой скорости от правоохранительных органов.

«Во время преследования они пытались скрыться от полиции на скорости 170 км/ч и врезались в скорую, которая ехала на вызов».

4 Что происходит сейчас?

В настоящий момент врачи борются за жизнь двух пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняют.

5 Похожие аварии

Ранее, 21 июля, массовое ДТП произошло на 726-м километре Чуйского тракта в Республике Алтай. В аварию попали сразу шесть машин. Как сообщили в пресс-службе МВД региона, 19-летний житель Шебалинского района на автомобиле Toyota Camry не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ Патриот».

По цепной реакции в аварию попали ехавшие позади четыре автомобиля.

В результате, виновника и его 20-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами в больницу.

ДТП на Чуйском тракте
ДТП на Чуйском тракте
04.мвд.рф

Ранее туристы, перевернувшиеся на грузовике во время экскурсии на Каракольские озера в Горном Алтае, рассказали подробности произошедшего.

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