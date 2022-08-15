Пять человек погибли при столкновении скорой и иномарки. Что известно о жестком ДТП в российском городе

По информации ГУ МВД по Свердловской области, водитель Hyundai Accent — 16-летний подросток — проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся на перекрестке с «газелью» скорой помощи. Иномарка загорелась, ее пассажиры скончались на месте.
В результате ДТП погибли фельдшер скорой помощи, 16-летний водитель легковушки и три его пассажира.
Фельдшер умерла в больнице. А водителя скорой и выжившего 19-летнего пассажира госпитализировали.
Источник ТАСС сообщает, что подростки угнали машину и уезжали на большой скорости от правоохранительных органов.
«Во время преследования они пытались скрыться от полиции на скорости 170 км/ч и врезались в скорую, которая ехала на вызов».
В настоящий момент врачи борются за жизнь двух пострадавших. Обстоятельства происшествия выясняют.
Ранее, 21 июля, массовое ДТП произошло на 726-м километре Чуйского тракта в Республике Алтай. В аварию попали сразу шесть машин. Как сообщили в пресс-службе МВД региона, 19-летний житель Шебалинского района на автомобиле Toyota Camry не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УАЗ Патриот».
По цепной реакции в аварию попали ехавшие позади четыре автомобиля.
В результате, виновника и его 20-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами в больницу.
Ранее туристы, перевернувшиеся на грузовике во время экскурсии на Каракольские озера в Горном Алтае, рассказали подробности произошедшего.