22 февраля
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Происшествия

15-летний подросток на Алтае до смерти забил женщину гвоздодером

В одном из сел Баевского района 15-летний местный житель до смерти избил гвоздодером и ножом 38-летнюю собутыльницу. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Все случилось вечером 11 декабря 2021 года. Подросток выпивал в компании знакомых, как вдруг между гостем и хозяйкой дома началась ссора. Повод был незначительный.

Парень взял сначала кухонный нож, а потом гвоздодер и нанес им не менее 14 ударов в область лица и шеи женщины.

Она получила серьезные травмы и скончалась по дороге в больницу.

Следователи с помощью экспертизы установили, что подросток имеет психическое заболевание и признали его невменяемость.

«В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Баевского района постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

Ранее 45-летний житель Петропавловского района напал на представителя полиции с отверткой. Тот не растерялся и усмирил дебошира пулей в ногу.

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