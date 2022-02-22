15-летний подросток на Алтае до смерти забил женщину гвоздодером

Все случилось вечером 11 декабря 2021 года. Подросток выпивал в компании знакомых, как вдруг между гостем и хозяйкой дома началась ссора. Повод был незначительный.
Парень взял сначала кухонный нож, а потом гвоздодер и нанес им не менее 14 ударов в область лица и шеи женщины.
Она получила серьезные травмы и скончалась по дороге в больницу.
Следователи с помощью экспертизы установили, что подросток имеет психическое заболевание и признали его невменяемость.
«В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Баевского района постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.
Ранее 45-летний житель Петропавловского района напал на представителя полиции с отверткой. Тот не растерялся и усмирил дебошира пулей в ногу.