Житель Алтайского края с отверткой бросился на полицейского, и ему прострелили ногу

45-летний житель Петропавловского района напал на представителя полиции с отверткой.

Все произошло 21 февраля. Сотрудники полиции приехали к дому жителя села Камышенка для проведения мероприятий по делу о незаконной охоте.

Мужчина не захотел подчиняться требованиям правоохранителей, вооружился отверткой и нанес удар в грудь полицейского, а затем стал избивать его ногами и руками по голове.

Один из полицейских вынужден был применить табельное оружие.

С огнестрельным ранением ноги мужчину госпитализировали в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — заключили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее 37-летний житель Алтайского края шилом заколол знакомого, на следующий день забрал жизнь еще одного человека и чуть не зарезал третьего.