Житель Алтайского края с отверткой бросился на полицейского, и ему прострелили ногу

Все произошло 21 февраля. Сотрудники полиции приехали к дому жителя села Камышенка для проведения мероприятий по делу о незаконной охоте.
Мужчина не захотел подчиняться требованиям правоохранителей, вооружился отверткой и нанес удар в грудь полицейского, а затем стал избивать его ногами и руками по голове.
Один из полицейских вынужден был применить табельное оружие.
С огнестрельным ранением ноги мужчину госпитализировали в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
«Следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — заключили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Ранее 37-летний житель Алтайского края шилом заколол знакомого, на следующий день забрал жизнь еще одного человека и чуть не зарезал третьего.