17-летнего подростка разыскивают в Барнауле и соседних регионах

Волонтеры « Лиза Алерт » объявили поиски 17-летнего Руслана Абушкевича. Он пропал в Барнауле 19 апреля.

Приметы

рост 175 см,

телосложение нормальное,

глаза карие,

волосы черно-белые , до плеч.

Был одет

синяя джинсовая куртка,

розовая футболка,

темно-синие джинсы,

серые кроссовки.

С собой был черный рюкзак.

Пропал Руслан Абушкевич. lizaalert.org

Сообщение перепостили в группах отрядов других регионов. В Новосибирске и Томске указали, что пропавший может находиться в их регионах.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно)