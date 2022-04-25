17-летнего подростка разыскивают в Барнауле и соседних регионах

Приметы
- рост 175 см,
- телосложение нормальное,
- глаза карие,
- волосы черно-белые, до плеч.
Был одет
- синяя джинсовая куртка,
- розовая футболка,
- темно-синие джинсы,
- серые кроссовки.
С собой был черный рюкзак.
Пропал Руслан Абушкевич.
lizaalert.org
Сообщение перепостили в группах отрядов других регионов. В Новосибирске и Томске указали, что пропавший может находиться в их регионах.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно)