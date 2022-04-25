25 апреля
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Происшествия

17-летнего подростка разыскивают в Барнауле и соседних регионах

Волонтеры «Лиза Алерт» объявили поиски 17-летнего Руслана Абушкевича. Он пропал в Барнауле 19 апреля.

Подросток. Школа. Рюкзак.
Подросток. Школа. Рюкзак.
CC0

Приметы

  • рост 175 см,
  • телосложение нормальное,
  • глаза карие,
  • волосы черно-белые, до плеч.

Был одет

  • синяя джинсовая куртка,
  • розовая футболка,
  • темно-синие джинсы,
  • серые кроссовки.

С собой был черный рюкзак.

Пропал Руслан Абушкевич.
Пропал Руслан Абушкевич.
lizaalert.org

Сообщение перепостили в группах отрядов других регионов. В Новосибирске и Томске указали, что пропавший может находиться в их регионах.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно)

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