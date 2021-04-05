5 апреля
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Происшествия

16-летний подросток в Алтайском крае умер, отравившись газом

В Косихинском районе 16-летний подросток умер, отравившись бытовым газом из баллончика, передает СУ СКР по Алтайскому краю.

Зажигалка.
Зажигалка.
CC0

Как сообщили следователи, трагедия произошла вечером 4 апреля. 16-летний житель одного из сел Косихинского района купил в магазине баллончик с бытовым газом, и вместе со своими знакомыми отправился к заброшенному зданию. При вдыхании паров газа подростку стало плохо, и он упал. Молодой человек умер до приезда скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

6 февраля девочка-подросток погибла в Новоалтайске, когда вдыхала газ для зажигалок. После глубокого вдоха девушка начала синеть, а затем рухнула на землю.

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