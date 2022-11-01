13-летний подросток зверски убил 12-летнюю девочку

В Ростовской области раскрыто убийство 12-летней школьницы, тело которой нашли на пустыре.

После оперативно-розыскных мероприятий подозрение легло на 13-летного родственника погибшей, пишет РЕН ТВ.

Мальчик и девочка накануне поссорились.

Подросток позвал девочку поговорить. На пустыре за домом и нашли окровавленное тело школьницы.

Убийство было совершено с особой жестокостью, указывает Газета.Ru. На теле девочки были обнаружены десятки ножевых ранений, открытый перелом черепа и разрыв рта.

Подросток признался в преступлении. Его родители не покидают свое жилище.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался убить родителей и племянницу.