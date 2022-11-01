1 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

13-летний подросток зверски убил 12-летнюю девочку

В Ростовской области раскрыто убийство 12-летней школьницы, тело которой нашли на пустыре.

Нож.
Нож.
altapress.ru

После оперативно-розыскных мероприятий подозрение легло на 13-летного родственника погибшей, пишет РЕН ТВ.

Мальчик и девочка накануне поссорились.

Подросток позвал девочку поговорить. На пустыре за домом и нашли окровавленное тело школьницы.

Убийство было совершено с особой жестокостью, указывает Газета.Ru. На теле девочки были обнаружены десятки ножевых ранений, открытый перелом черепа и разрыв рта.

Подросток признался в преступлении. Его родители не покидают свое жилище.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подростка, который пытался убить родителей и племянницу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость