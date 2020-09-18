9-летний ребенок попал под колеса Toyota Mark II в Барнауле

18 сентября в Барнауле на ул. Гущина иномарка сбила 9-летнего мальчика, рассказали в городской ГИБДД.

ДТП с ребенком на ул. Гущина в Барнауле.

Авария произошла в районе дома № 167. Водитель 1987 года рождения за рулем Toyota Mark II сбил мальчика, когда тот переходил проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

ДТП с ребенком на ул. Гущина в Барнауле. «Инцидент Барнаул»

Ребенок пострадал, ему оказали помощь в горбольнице № 1, но госпитализация не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Вечером 17 сентября в Барнауле автомобиль на скорости сбил на пешеходном переходе молодого человека.