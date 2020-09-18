9-летний ребенок попал под колеса Toyota Mark II в Барнауле

Авария произошла в районе дома № 167. Водитель 1987 года рождения за рулем Toyota Mark II сбил мальчика, когда тот переходил проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
ДТП с ребенком на ул. Гущина в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»
Ребенок пострадал, ему оказали помощь в горбольнице № 1, но госпитализация не потребовалась.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Вечером 17 сентября в Барнауле автомобиль на скорости сбил на пешеходном переходе молодого человека.