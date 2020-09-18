В Барнауле на пешеходном переходе сбили парня, когда было темно и шел дождь

В Барнауле вечером 17 сентября автомобиль на приличной скорости сбил на пешеходном переходе молодого человека, рассказали в паблике « Инцидент Барнаул ».

Происшествие случилось примерно в 9 вечера на пересечении проспекта Комсомольского и улицы ​Интернациональной.

«Пешеходный переход — там кроссовки лежали, а вот здесь тело лежало. То есть, его провезли вот это время на капоте», — рассказазал автор видео и показал расстояние.



По словам очевидцев, водитель «Жигулей» сбил парня, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшего увезла машина «детской реанимации», о его состоянии информации нет, но, как отмечается, «признаков жизни он не подавал».

Судя по кадрам, в момент происшествия на улице было не только темно, но и шел дождь. Кроме того, освещение дороги и непосредственно пешеходного перехода — оставляет желать лучшего.

Ранее в Барнауле приподняли опасный пешеходный переход, на котором раньше можно было умереть.