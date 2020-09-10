11-летний школьник в Алтайском крае отстоял от огня соседский дом

Жительница райцентра Светлана Астафьева прислала спасателям письмо с просьбой отблагодарить своего неравнодушного юного соседа за оказанную помощь в тушении пожара.
22 апреля неподалеку от дома загорелся камыш. На улице стояла жара и дул сильный ветер, огонь легко мог перекинуться на дома и постройки.
Никита, увидев пламя, не растерялся и начал действовать. В доме могла быть 8-летняя девочка, дочка хозяйки жилища, поэтому школьник первым делом проверил, что там никого. Потом он присоединил садовый шланг к насосной станции и начал поливать строения, не давая огню перекинуться на надворные постройки. До бани оставалось всего около 2 метров.
Школьник сдерживал огонь, пока не приехали пожарные.
1 сентября начальник пожарной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Анатолий Востриков торжественно вручил Никите Гельцеру благодарность главы Завьяловского района Николая Губерта. Никита сказал, что знал, как действовать благодаря классным часам, на которые приходят работники пожарной части, и «Урокам мужества».
«Этот маленький человек, еще совсем ребенок, своими бесстрашными и грамотными действиями смог предупредить большую беду», — отмечают в экстренном ведомстве.
Ранее двое парней из села Георгиевка Локтевского района спасли тонувшую в реке Алей девушку. Их наградят медалями МЧС.