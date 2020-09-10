Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

11-летний школьник в Алтайском крае отстоял от огня соседский дом

11-летний школьник из Завьяловского района Никита Гельцер помог не допустить страшного пожара на соседском участке. За героический поступок мальчика поблагодарили в МЧС.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Жительница райцентра Светлана Астафьева прислала спасателям письмо с просьбой отблагодарить своего неравнодушного юного соседа за оказанную помощь в тушении пожара.

22 апреля неподалеку от дома загорелся камыш. На улице стояла жара и дул сильный ветер, огонь легко мог перекинуться на дома и постройки.

Никита, увидев пламя, не растерялся и начал действовать. В доме могла быть 8-летняя девочка, дочка хозяйки жилища, поэтому школьник первым делом проверил, что там никого. Потом он присоединил садовый шланг к насосной станции и начал поливать строения, не давая огню перекинуться на надворные постройки. До бани оставалось всего около 2 метров.

Школьник сдерживал огонь, пока не приехали пожарные.

1 сентября начальник пожарной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю Анатолий Востриков торжественно вручил Никите Гельцеру благодарность главы Завьяловского района Николая Губерта. Никита сказал, что знал, как действовать благодаря классным часам, на которые приходят работники пожарной части, и «Урокам мужества».

В МЧС наградили алтайского школьника за предотвращение пожара.
В МЧС наградили алтайского школьника за предотвращение пожара.
22.mchs.gov.ru

«Этот маленький человек, еще совсем ребенок, своими бесстрашными и грамотными действиями смог предупредить большую беду», — отмечают в экстренном ведомстве.

Ранее двое парней из села Георгиевка Локтевского района спасли тонувшую в реке Алей девушку. Их наградят медалями МЧС.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость