В Алтайском крае двое друзей спасли попавшую в водоворот девушку

Двое парней из села Георгиевка Локтевского района Алтайского край спасли тонувшую в реке Алей девушку. Их наградят медалями МЧС, сообщили в экстренном ведомстве.

В середине августа Иван Чумакин вместе со своим другом Юрием Шулятьевым отдыхали на реке. Ближе к вечеру они услышали крики о помощи и увидели, что из воды показалась сначала голова, потом рука тонущей девушки.

Юрий Шулятьев первым бросился на помощь. Он подплыл к девушке и понял, что она попала в сильный водоворот. Как только парень начал выталкивать утопающую из омута, девушка в панике сильно ударила его в плечо.

На помощь поспешил Иван Чумакин, который поднырнул под девушку и общими усилиями ее удалось вытащить.

Медицинская помощь девушке не понадобилась.

Юрий и Иван — выпускники Георгиевской школы. Юрий — капитан сборной школы по футболу, имеет золотой значок ГТО. Иван служит в должности командира танка 1-ой гвардейской танковой армии 2-ой гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-го мотострелкового полка, рассказали в МЧС.

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