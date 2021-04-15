15 апреля 12°C
﻿
Происшествия

20-летний задержанный за мошенничество в Алтайском крае расплакался за решеткой

Полицейские Алтайского края задержали кемеровчанина по подозрению в мошенничестве. Он звонил пенсионерам по схеме «Ваш сын попал в ДТП», сообщили в краевом главке МВД.

Молодого мошенника поймали в Алтайском крае.
Молодого мошенника поймали в Алтайском крае.
22.мвд.рф

Звонивший представлялся сотрудником правоохранительных органов и говорил, что сможет помочь сыну или внуку избежать уголовной ответственности.

Злоумышленник под видом курьера приезжал на дом, получал деньги за свои «услуги» и исчезал.

«Последней потерпевшей стала 88-летняя пенсионерка со статусом „дети войны“, которая поверила неизвестному и отдала наличными средствами 300 000 рублей. Так поступила и испугавшаяся за свою дочь 92-летняя бабушка, передавшая 200 000 рублей. Всего жертвами злоумышленников стало 6 пожилых женщин. Общая сумма ущерба составила более 800 000 рублей», — рассказали подробности в полиции.

Дело было на особом контроле начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрея Подоляна.

В итоге в ходе служебной командировки полицейские УМВД по Барнаулу задержали ранее несудимого жителя Кемеровской области 2001 года рождения. Его взяли под стражу.

Молодого мошенника поймали в Алтайском крае.
Молодого мошенника поймали в Алтайском крае.
22.мвд.рф

Рассказывая о своих действиях уже будучи под стражей, молодой человек не смог сдержать эмоций. Он уверяет, что не хотел заниматься мошенничеством, но его заставили, угрожая расправиться с мамой и сестрой. Видео опубликовало МВД Медиа.

Удалось установить причастность подозреваемого к шести эпизодам мошенничества в отношении пожилых людей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Барнауле 80-летняя пенсионерка раскусила мошенничество и не дала себя обмануть.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость