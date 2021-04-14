15 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

80-летняя бабушка из Барнаула раскусила мошенника-фантазера

Барнаульская пенсионерка не поддалась на уловки мошенников и заподозрила неладное в истории со смертельной и очень заразной болезнью, которую у нее нашел незнакомец.

Телефон.
Телефон.
архив сайта pixabay.com

На домашний телефон 80-летней бабушки поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился врачом из Санкт-Петербурга.

Он сказал, что пришли ее анализы из местной поликлиники, согласно которым у бабушки наблюдается какое-то «давление в крови», и что это очень опасно для ее жизни.

Лже-врач предупредил, что в Алтайском крае на лечение данного заболевания выделено мало препаратов, а ему удалось договориться с более молодым пациентом, у которого ситуация лучше, чем у пожилой женщины, и тот готов предоставить ей «спасительное» лекарство за 128 тыс. рублей.

«Кроме того, врач напомнил ей, что болезнь очень серьезная и заразная, в связи с чем о ней не стоит никому сообщать, и что необходимо в ближайшем времени снять денежные средства со сберегательной книжки и перевести ему», — рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Елена Попова.

Отдел полиции по Железнодорожному району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество.

Не все пенсионеры в Алтайском крае могут сразу распознать обман. В конце марта полицейские рассказали, как 88-летняя пенсионерка в течение нескольких дней переводила неизвестным свои личные сбережения. Всего мошенники выманили у старушки 4,26 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость