80-летняя бабушка из Барнаула раскусила мошенника-фантазера

Барнаульская пенсионерка не поддалась на уловки мошенников и заподозрила неладное в истории со смертельной и очень заразной болезнью, которую у нее нашел незнакомец.

На домашний телефон 80-летней бабушки поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился врачом из Санкт-Петербурга.

Он сказал, что пришли ее анализы из местной поликлиники, согласно которым у бабушки наблюдается какое-то «давление в крови», и что это очень опасно для ее жизни.

Лже-врач предупредил, что в Алтайском крае на лечение данного заболевания выделено мало препаратов, а ему удалось договориться с более молодым пациентом, у которого ситуация лучше, чем у пожилой женщины, и тот готов предоставить ей «спасительное» лекарство за 128 тыс. рублей.

«Кроме того, врач напомнил ей, что болезнь очень серьезная и заразная, в связи с чем о ней не стоит никому сообщать, и что необходимо в ближайшем времени снять денежные средства со сберегательной книжки и перевести ему», — рассказала altapress.ru помощник прокурора Железнодорожного района Елена Попова.

Отдел полиции по Железнодорожному району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество.

Не все пенсионеры в Алтайском крае могут сразу распознать обман. В конце марта полицейские рассказали, как 88-летняя пенсионерка в течение нескольких дней переводила неизвестным свои личные сбережения. Всего мошенники выманили у старушки 4,26 млн рублей.