18-летний житель Алтая получил срок за смертельное катание на тюбинге

Напомним, 20 ноября 18-летний молодой человек ехал по проезжей части поселка Сорокино города Бийска. На прицепленном к машине тюбе за ним катился 16-летний подросток.
В какой-то момент тюб вынесло на обочину. Подросток влетел в припаркованный автомобиль и получил несколько травм, от которых скончался еще до приезда медиков.
В итоге суд признал 18-летнего гражданина виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.
Приняв во внимание сотрудничество со следствием, раскаяние, извинения потерпевшим, а также молодой возраст, подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно. А также лишили водительских прав на два года.
Ранее в Барнауле нашли погибшей пропавшую 16-летнюю девушку. Перед этим ее искали два дня.