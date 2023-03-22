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Происшествия

18-летний житель Алтая получил срок за смертельное катание на тюбинге

21 марта суд счел доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор 18-летнему жителю Бийска, сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Подросток погиб, когда катался на тюбинге - он столкнулся с автомобилем
Подросток погиб, когда катался на тюбинге - он столкнулся с автомобилем
СК по Алтайскому краю

Напомним, 20 ноября 18-летний молодой человек ехал по проезжей части поселка Сорокино города Бийска. На прицепленном к машине тюбе за ним катился 16-летний подросток.

Подросток погиб, когда катался на тюбинге - он столкнулся с автомобилем
Подросток погиб, когда катался на тюбинге — он столкнулся с автомобилем
СК по Алтайскому краю

В какой-то момент тюб вынесло на обочину. Подросток влетел в припаркованный автомобиль и получил несколько травм, от которых скончался еще до приезда медиков.

В итоге суд признал 18-летнего гражданина виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека.

Приняв во внимание сотрудничество со следствием, раскаяние, извинения потерпевшим, а также молодой возраст, подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно. А также лишили водительских прав на два года.

Ранее в Барнауле нашли погибшей пропавшую 16-летнюю девушку. Перед этим ее искали два дня.

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