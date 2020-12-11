23-летний житель Алтайского края отдал мошенникам все финансы

Молодой человек из Алтайского края поверил мошеннику, который представился сотрудником банка, и перечислил ему все свои деньги.

23-летний парень обратился в полицию. Выяснилось, что с незнакомого номера ему позвонил мужчина, представился работником банка и сообщил, что якобы с банковских карт неизвестные пытаются снять накопления.

Доверчивый парень выполнил все рекомендации мошенника, снял и перечислил 442 655 рублей на указанный расчетный счет, назвав при этом пароли из смс.

«В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Мошенничество“», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о необходимости дополнительных мер для защиты жителей от мошенников.

За 10 месяцев в Алтайском крае зарегистрировали почти 8,5 тыс. преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: в сравнении с прошлым годом — рост на 65%.