31-летний житель Алтайского края погиб при восхождении на вулкан на Камчатке

По предварительным данным, туристы шли в связках по 3 человека.
Один турист не удержался и полетел вниз с высоты 4 тыс метров, потянув за собой всю связку. Почти сразу после этого сорвалась еще одна группа из трех человек, пишет Baza.
Пятеро погибших были из Московской области, один — из Алтайского края.
Двоим удалось спуститься до дома охотников, остальные ожидают помощи в палатках. Есть еще один пострадавший — у мужчины сломана нога.
Напомним, о гибели туристов стало известно 3 сентября. Группа состояла из 12 путешественников.