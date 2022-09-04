31-летний житель Алтайского края погиб при восхождении на вулкан на Камчатке

Шесть туристов погибли во время восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке. Среди них есть 31-летний житель Камня-на-Оби.

По предварительным данным, туристы шли в связках по 3 человека.

Один турист не удержался и полетел вниз с высоты 4 тыс метров, потянув за собой всю связку. Почти сразу после этого сорвалась еще одна группа из трех человек, пишет Baza.

Пятеро погибших были из Московской области, один — из Алтайского края.

Двоим удалось спуститься до дома охотников, остальные ожидают помощи в палатках. Есть еще один пострадавший — у мужчины сломана нога.

Напомним, о гибели туристов стало известно 3 сентября. Группа состояла из 12 путешественников.