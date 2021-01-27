На Алтае 11-летняя девочка обиделась на родных, ушла из дома и потерялась. Ее спасли на коне

26 января 11-летняя девочка из села Луковка Панкрушихинского района поругалась с родителями, собрала рюкзак и ушла из дома. После того, как ребенок не вернулся домой вечером, родные забили тревогу, сообщили в алтайском главке МВД.

На улице было -23 градуса. Родители позвонили в полицию с просьбой о помощи. Участковый, оперуполномоченный, кинолог с собакой — всего 35 полицейских, пять сотрудников МЧС, а также 15 местных жителей прочесывали заброшенные здания и окрестности села.

Уже в десятом часу вечера глава администрации Луковского сельского совета Сергей Горбунов увидел заметенные следы, ведущие в сторону ленточного бора.

По следам удалось выйти на лежащую в поле на снегу девочку, которая очень замерзла и уже не могла ни говорить, ни шевелиться от холода.

«Быстро вызвали местного жителя Владимира Гертера, который на коне вывез ее на трассу, так как заснеженное поле расположено в 1, 5 километров от объездной дороги. Девочку отогревали до приезда бригады врачей, которым и передали замерзшего ребенка», — рассказывают в полиции.

В МЧС добавили, что девочку нашли в районе кладбища.

Выяснилось, что мама ребенка думала, что дочь ушла на кружок, а когда поняла, что она не вернулась, а из дома пропали ее теплые вещи и пироги с печеньем, обратилась в полицию.

Сергея Горбунова и Владимира Гертера поощрит руководство полиции за неравнодушие и помощь в поиске ребенка, обещают в ведомстве.

24 января алтайские спасатели нашли заблудившегося мужчину, который под вечер решил покататься на лыжах.