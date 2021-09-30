15-летняя девочка планировала взорвать школу в Сибири

Манифест о намерениях подросток опубликовала еще в мае, но его нашли только после расстрела в Пермском университете, сообщает Baza. Идеей взорвать лицей, в котором училась, девочка поделилась с 13-летним другом. Школьники попытались изготовить самодельную взрывчатку.

На испытаниях взрывное устройство не сработало, и дети больше не стали предпринимать попыток сделать новое.

Так называемый манифест правоохранители нашли, когда началась массовая проверка социальных сетей после трагедии в Перми.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у девочки и ее друга. На месте испытаний СВУ саперы следов взрывчатых веществ не обнаружили.

Тем не менее, в отношении школьницы уже возбудили уголовное дело по факту подготовки к массовому убийству, пишет polit.ru.

При этом у девочки диагностировано психическое заболевание. 13-летнего мальчика к ответственности привлечь не смогли из-за возраста.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Задержания , угрозы , расстрел

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